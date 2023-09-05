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إيران والعراق يتعاونان لضمان صحة زوار الأربعين

وأشار وزير الصحة إلى وقوع عدة حوادث السير في العراق للزوار الإيرانيين، مشيدا بتعاون وزارة الصحة العراقية في سرعة نقل المصابين إلى بلادنا.
رمز الخبر: ۶۸۱۶۳
تأريخ النشر: 03 September 2023
تباحث وزيرا الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني والعراقي في اتصال هاتفي حول الخدمات الصحية لزوار الاربعين واكدا على تعاون البلدين لضمان صحة الزوار. واعرب "بهرام عين اللهي" خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره العراقي "صالح الحسناوي"، عن امتنانه الخاص للحكومة العراقية ووزارة الصحة في العراق لخدمة زوار الأربعين، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لزوار الأربعين. وأضاف: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان صحة زوار الأربعين في إيران وهناك كوادر صحية في المعابر الحدودية مع العراق لتقديم الخدمات الصحية. وأشار وزير الصحة إلى وقوع عدة حوادث السير في العراق للزوار الإيرانيين، مشيدا بتعاون وزارة الصحة العراقية في سرعة نقل المصابين إلى بلادنا. من جانبه ذكر وزير الصحة العراقي أن ما بين 15 إلى 22 مليون شخص يزورون العراق خلال مسيرة الأربعين، مشيرا الى وقوع عدة حوادث السير خلال مراسم هذا العام و قال: قامت كوادر وزارة الصحة العراقية، إلى جانب الكوادر الصحية الإيرانية، بتقديم الخدمات المناسبة للمصابين. وأكد صالح الحسناوي: أن وزارة الصحة العراقية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لضمان صحة الزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين.
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