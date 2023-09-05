مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" سيربط إيران بغرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط

صرح وزير الطرق والتنمية العمرانية الایراني مهرداد بذرباش عن الجهود الايرانية-العراقية المبذولة لاستكمال تنفيذ خط سكة حديد شلمجة-البصرة مشیرا الى اهمية هذا الخط للبلدين بحيث يربط ايران بموانئ غرب اسیا والبحر الابيض المتوسط. وفي اشارة الى السبب الرئيسي الذي حال دون تنفيذ مشروع خط سكة حديد شلمجة - البصرة حتى الان، اوضح وزير الطرق والتنمية العمرانية الایراني مهرداد بذرباش بأن الخلاف الاساسي کان حول قضية الارض بحیث تم زرع العديد من الألغام فيها خلال الحرب المفروضة (1980-1988) لافتا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة الألغام من هذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 16 كيلومترا. واضاف بذرباش انه ونظرا للاهتمام الذي أولاه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لهذا المشروع والذي يعد استراتيجيا ومهما جدا للعراقيين، فقد وافقت الحكومة العراقية على استثمار حوالي 200 مليون دولار فیه ،علما بأنه مسبقا كانت ايران هي من ستقوم بتنفيذ هذا المشروع (سكة حديد-جسر متحرك) بإستثماراتها الخاصة. وبناء على ذلك، اعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية بانه تقرر أن یتعهد المستثمر العراقي ببناء سكة الحديد بينما تتولى ايران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومترا في اطار تنفيذ هذا المشروع . وتابع بذرباش انه وفي المقابل سيقوم الجانب الايراني بتنفيذ خطة بناء جسر قابل للسحب بطول 700 متر يسمح بمرور السفن. وفي اشارة الى التعاون العراقي في هذا المشروع اوضح بذرباش بأن معظم الاستثمارات التي كان من المفترض أن تقوم بها إيران في الماضي تم تسليمها الى الجانب العراقي. واردف وزير الطرق والتنمية العمرانية بأن الأنشطة الجادة والفعالة بدأت في منطقة الممرات بين الشمال والجنوب ،وانه تم وضع الممر بين الشرق والغرب على جدول الأعمال لجعله أكثر نشاطا. وذكر بأن الأعداء ليسوا مكتوفي الأيدي ويحاولون ثني شركاء ايران الاستراتيجيين عن العمل معها بمسارات متوازية، مصرحا بأنه تم التوصل الى اتفاق مع العراق لاستكمال الممر الشمالي الجنوبي بعد تم الاتفاق مع روسيا لتنفيذ سكك الحديد "رشت -أستارا" باعتباره الحلقة المفقودة للجزء الغربي من الممر الشمالي الجنوبي. وختم مؤكدا على ان الخطط التي ظلت لسنوات ستكتمل بجهود الحكومة الايرانية معربا عن امله في أن يتم الانتهاء منها وتقديمها الى الشعب الإيراني العظيم في أقرب وقت ممكن.