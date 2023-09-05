مسيرة الأربعينية فرصة للتأمل في تضحيات الامام الحسين (ع)

اعتبر قائد الثورة الاسلامية سماحة "الامام السيد علي الخامنئي"، المشاركة في مسيرة الأربعين، بانها "فرصة للتأمل والتمعّن في اهداف واقعة عاشوراء وجهاد الامام الحسين (ع). جاء ذلك في معرض رد سماحة الامام الخامنئي (حفظه الله) على رسالة رفعها خلال الايام الاخيرة جمع من الطلاب والتلاميذ الايرانيين الذين تخرجوا من احدى المدارس في طهران. وقد طلب هؤلاء الطلبة، قبل توجههم الى كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم احياء الزيارة الاربعينية لذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) واصحابه الاوفياء، طلبوا توجيهات من سماحته لتكون مشاركتهم في هذه الشعيرة الاسلامية أكثر نفعا. وجاء رد قائد الثورة بهذا الخصوص على الشكل التالي : بسمه ‌تعالی تقبل الله منكم الزيارة يا اعزائي ! ينبغي لكم بان لا تفوّتوا فرصة الانابة والتوسل الى الباري عزل وجلّ في هذه المسيرة المقدسة؛ كما يجب عليكم أن تغتنموا فرصة التأمل والتمعّن في تضحيات سيد الشهداء الامام الحسين (ع) وهدفه ومسيرته الجهادية العظيمة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقد نال على اثرها الكثير من البركات؛ وبما يستدعي ان يشكل غاية كل انسان مؤمن. ابتهلوا الى الله تعالى أن يمن عليكم بمزيد من التوفيق والهداية والثبات على الدين. السیّد علي الخامنئي