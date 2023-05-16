مسؤول سوري يرحب بمساهمة الشركات الايرانية في اعادة اعمار حلب

اثنى محافظ حلب "حسين دياب"، على "موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الصامد والداعم" في تحرير هذه المحافظة السورية من سطوة الجماعات الارهابية، فضلا عن ايصال المساعدات الانسانية الى المنكوبين بالزلزال المهول الذي ضرب مؤخرا شمال سوريا؛ معربا عن ترحيبه باستقبال الشركات الايرانية للمساهمة في مرحلة اعادة اعمار حلب. وافادت ارنا، ان رئيس مجلس محافظة حلب السورية، ادلى بهذا التصريح خلال استقباله اليوم الاحد وفدا ايرانيا ضم محللين للشؤون السياسية وشخصيات اعلامية بارزة في ايران. ولفت دياب، الى ان حلب وعلى غرار المناطق السورية الاخرى تعرضت لهجمات ارهابية شرسة؛ مبينا انه لولا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية، لما تحقق النصر في هذه المنطقة. واضاف، ان دماء الشهداء الايرانيين امتزجت مع دماء اخوانهم السوريين لتحرير محافظة حلب، وبفضل هذه الدماء الزكية تحررت حلب وسائر المدن السورية من ايدي الجماعات الرهابية. كما حمّل هذا المسؤول السوري، اعضاء الوفد الاعلامي الايراني تحياته وايات الشكر الى سماحة قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين في ايران لقاء دعمهم وتضامنهم وصمود الجمهورية الاسلامية الايرانية ووقوفها جنبا الى جنب سوريا، الامر الذي جعل النصر من نصيب هذا البلد. وفي سياق اخر، قدم "دياب" تقريرا حول حجم الخسائر الناجمة عن زلزال سوريا المدمر وسير اعادة اعمار المناطق المنكوبة، مؤكدا على استعداد حلب لاستقبال الشركات الايرانية في مرحلة الاعمار.