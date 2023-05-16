خطاط ايراني شاب يتألق في مهرجان الخط العربي الدولي باستضافة دبي

اعلن مسؤول وحدة الفنون التشكيلية بدائرة فنون الثورة الاسلامية في محافظة اردبيل (شمال غربي البلاد)، ان الخطاط الشاب "محمد تقي محرم زاد" من اهالي هذه المحافظة الايرانية، احرز المركز الثاني في مهرجان الخط العربي الدولي "ارابسك" الذي استضافته امارة دبي. وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، لفت "حسين ازاد" بان مهرجان الخط العربي الذي عقد لنسخته الثالثة الاسبوع الماضي في امارة دبي، استقبل 219 خطاطا من 24 دولة بالعالم. واضاف هذا المسؤول، انه وفقا لضوابط المهرجان، فقد تم اختيار 70 عملا لفنانين كانوا قد شاركوا عبر الفضاء الافتراضي من خلال لوحات ذات جودة عالية مخطوطة بالايات القرانية الصحيحة، حيث احرز الخطاب الايراني الشاب "محرم زاد" المركز الثاني في هذا السباق. وحول انجازات هذا الفنان الايراني، نوه مسؤول وحدة الفنون التشكيلية في محافظة اردبيل الى احرازه مرتبة الشرف من مهرجان الخط الدولي لسفير جمهورية العراق، الى جانب تصنيفه لمرات عديدة في المركز الاول خلال المناسبات الفنية التي اقيمت في ايران على الصعيدين المحلي والدولي.