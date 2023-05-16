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كنعاني: المشاركة الواسعة في انتخابات تركيا تؤشر على انتصار الديمقراطية

وأفادت الوسائل الإعلام المحلي بأن تركيا أمام جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لان كلا المرشحين أردوغان وكليجدار أوغلو لم يتجاوزا نسبة 50 بالمئة من الأصوات التي حصلا عليها.
رمز الخبر: ۶۷۷۶۹
تأريخ النشر: 15 May 2023
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: إن نسبة مشاركة الشعب التركي الواسعة في الانتخابات الرئاسية، تؤشر على انتصار الديمقراطية في هذا البلد. وهنأ كنعاني الشعب التركي ومنظمي الانتخابات والقادة والأحزاب السياسية في تركيا على هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات التركية، متمنيا لهم مستقبلا افضل بعد هذه الانتخابات. وبدأ الأتراك صباح أمس الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بحيث يتنافس على منصب الرئاسة: الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان. وأفادت الوسائل الإعلام المحلي بأن تركيا أمام جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لان كلا المرشحين أردوغان وكليجدار أوغلو لم يتجاوزا نسبة 50 بالمئة من الأصوات التي حصلا عليها. وذكرت أن طلبات إعادة فرز الأصوات أدت إلى تأخير الإعلان عن النتيجة المرتقبة.
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كنعاني: المشاركة الواسعة في انتخابات تركيا تؤشر على انتصار الديمقراطية
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