بثينة شعبان: ايران دولة صديقة وحليفة لسوريا

اكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة صديقة وحليفة لسوريا. وقالت بثينة شعبان في الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" خلال مؤتمر صحفي عقد السبت في دمشق حول المفاوضات الاخيرة بين سوريا وتركيا في إطار اللجنة الرباعية المكونة من إيران وسوريا وروسيا وتركيا على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، إن دمشق أكدت على ضرورة مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المفاوضات لأنها تعتبر دولة صديقة وحليفة لنا. واكدت بأن الهدف هو خروج القوات التركية من الأراضي السورية لان وجودها يعتبر احتلالا. وفي جانب آخر من تصريحها، اعتبرت الاتفاق بين ايران والسعودية برعاية الصين مرحلة جديدة ليس فقط بالنسبة لطهران والرياض ولكن أيضًا للمنطقة. ووصفت الاتفاق منعطفا مهما وصرحت بان ابناء دول المنطقة يمكنهم اتخاذ الخطى بعيدا عن إملاءات ومصالح الولايات المتحدة لتوثيق العلاقات والحوار فيما بينهم، وهذا ما كنا نتطلع إليه،. لأننا جميعاً متفقون في الراي بأن الاستعمار الغربي هو أساس المشاكل والمآسي والحروب. واعتبرت الشكل القديم للاستعمار قد تغير ، لكن شكله الجديد أخطر لأنه يسعى إلى اثارة الفتن الداخلية في الدول والفتنة بين دول الجوار.