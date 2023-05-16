هنية : نعتزّ بما حقّقته الغرفة المشتركة

في المقابل، عبّر "النخالة" عن تقديره لموقف هنية، كما اشاد بروح الشراكة والمقاومة، مثمنًا الانتصار الذي تحقق على أيدي المجاهدين، وقال: سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا.

هاتف "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"؛ مقدماً له التهاني والتعازي باستشهاد "ثلة من الإخوة قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد خلال معركة ثأر الأحرار"؛ معربا عن اعتزازه بالتكتيك الجماعي عبر الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة. اضاف هنية في هذا الاتصال، أن "المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء من أبناء شعبنا"؛ مؤكدًا على "وحدة موقف المقاومة التي تجلت في الميدان والسياسة". في المقابل، عبّر "النخالة" عن تقديره لموقف هنية، كما اشاد بروح الشراكة والمقاومة، مثمنًا الانتصار الذي تحقق على أيدي المجاهدين، وقال: سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا.