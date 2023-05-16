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كبير مساعدي وزير الخارجية: العلاقات العربية السورية تخدم شعوب المنطقة وامنها

الى ذلك، قدم بدرسون الذي يزور ايران في اطار مشاوراته الاقليمية، قدم تقريرا حول بعض الاجراءات المتخذة حول سوريا، بما في ذلك مبادرة "خطوة مقابل خطوة" لحل الازمة في هذا البلد.
رمز الخبر: ۶۷۷۶۴
تأريخ النشر: 15 May 2023
رحب كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، بالتطورات الايجابية على صعيد علاقات الدول العربية مع دمشق؛ مؤكدا بانها تصب في مصلحة الشعوب والامن الاقليميين. "خاجي"، قال ذلك خلال مباحثاته اليوم الاحد مع "غير بدرسون" مبعوب الامين العام للامم المتحدة الخاص بالشأن السوري. وقد جرى في هذا اللقاء استعراض اخر المستجدات على الساحة السورية، ولاسيما الاجتماع الرباعي الاخير بموسكو لحل الخلافات بين انقرة ودمشق، الى جانب سير التعاون بين ايران والمنظمة الاممية بهدف معالجة المشاكل والقضايا الانسانية التي تمر بها سوريا اليوم. ونوه كبير مساعدي الخارجية الايراني، في حديثه للمسؤول الاممي، الى ضرورة التصدي لظاهرة الارهاب واحترام سيادة ووحدة الاراضي السورية؛ معربا عن ارتياحه لقاء التطورات الايجابية التي شهدتها العلاقات بين الدول العربية ودمشق، ومؤكدا بانها تصب في خدمة شعوب المنطقة وامنها. الى ذلك، قدم بدرسون الذي يزور ايران في اطار مشاوراته الاقليمية، قدم تقريرا حول بعض الاجراءات المتخذة حول سوريا، بما في ذلك مبادرة "خطوة مقابل خطوة" لحل الازمة في هذا البلد.
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