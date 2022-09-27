رئيس الجمهورية يدق جرس بدء العام الدراسي الجديد

وطرح رئيس الجمهورية سوالين للمعلمين والتلاميذ الاول: ما هي السبل الكفيلة بارتقاء مستوى التعليم في البلاد والثاني: ما هي خصائص مدرسة جيدة؟

دق رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم السبت جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران من خلال حضوره في احدى مدارس العاصمة طهران.

وحضر رئيس الجمهورية برفقة وزير التربية والتعليم مدرسة الشهيد فرهاد حسين مردي للبنات بطهران .

والتقطت التلميذات في مدرسة حسين مردي صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.

وبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت في ايران بمراعاة البروتوكولات الصحية.

وطرح رئيس الجمهورية سوالين للمعلمين والتلاميذ الاول: ما هي السبل الكفيلة بارتقاء مستوى التعليم في البلاد والثاني: ما هي خصائص مدرسة جيدة؟