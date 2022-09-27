أمير عبداللهيان: الجميع يذكر إيران كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة

وأكد وزير الخارجية: نحن نقدر بصيرة الشعب الايراني الواعي والعظيم ولا شك ان العدو لن يحقق شيئا.

اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان انه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الدول الاخرى، يذكر الجميع جمهورية إيران الإسلامية كجزيرة استقرار في منطقة مضطربة ومليئة بالتحديات.

وأضاف امير عبداللهيان في تصريح له السبت عقب لقائه نظرائه من مختلف الدول: إن استقرار إيران وصلابتها يتم استهدافهما من قبل المناوئين تحت أي ذريعة كانت.

وأكد وزير الخارجية: نحن نقدر بصيرة الشعب الايراني الواعي والعظيم ولا شك ان العدو لن يحقق شيئا.

والتقى وزير الخارجية الايراني منذ وصوله الى نيويورك يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، برفقة الرئيس آية الله رئيسي، العشرات من نظرائه من مختلف دول العالم على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة، وتباحث معهم حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.