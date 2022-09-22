محافظ كلستان يدعو لتوسيع العلاقات مع جمهورية تتارستان

ونوه "زنكانة" الى ضرورة صون العلاقات القائمة بين كلستان وتتارستان من تدخل الاخرين، وبما يتيح مزيدا من الفرص لتمتين هذه الاواصر وفقا لمتطلبات الجانبين.

اكد محافظ كلستان "على محمد زنكانة"، على استعداد هذه المحافظة لتوسيع العلاقات الاقتصادية اكثر فاكثر وفي مختلف المجالات مع جمهورية تتارستان.

جاء ذلك خلال تصريح لمحافظ كلستان في اجتماع رجال الاعمال الذي عقد اليوم الثلاثاء باستضافة مدينة جرجان (مرکز المحافظة)، بحضور الرئيس التتارستاني "رستم مينيخانوف" الذي يزور البلاد حاليا.

ونوه "زنكانة" الى ضرورة صون العلاقات القائمة بين كلستان وتتارستان من تدخل الاخرين، وبما يتيح مزيدا من الفرص لتمتين هذه الاواصر وفقا لمتطلبات الجانبين.

ولفت في هذا السياق، الى توفر الطاقات لدى محافظة كلستان من اجل توسيع التعاون مع تتارستان في مجالات مختلفة ومنها تطوير منطقة اينجة برون التجارية الحرة، وتاسيس شركات تجارية مشتركة، وتحديث الموانئ وتطوير القطاع السياحي، وتيسير الرحلات الجوية بين مدينتي كركان وغازان وتوسيع تجارة الترانزيت عبر طريق تتارستان البري باتجاه كلستان، والوصول الى المياه الحرة، مضافا الى توسيع التعاون الصحي والعلاجي والصناعي والتجاري والزراعي بين الجانبين.