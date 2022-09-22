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مجموعة من رواد وقادة الدفاع المقدس يلتقون قائد الثورة يوم غد الاربعاء

وبالإضافة إلى حضور بعض رواد وقادة الدفاع المقدس في حسينية الإمام الخميني (رض)، كما ستحضر مجموعات أخرى من رواد الدفاع المقدس في جميع أنحاء البلاد في هذا اللقاء من خلال التواصل بالفيديو من جميع مراكز المحافظات.
رمز الخبر: ۶۶۶۷۷
تأريخ النشر: 20 September 2022

ستلتقي مجموعة من رواد وقادة وعائلات الشهداء ، صباح غد الاربعاء ، قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي.

وافادت "ارنا" ان مجموعة من رواد وقادة مرحلة الدفاع المقدس وعائلات الشهداء ستلتقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي ، صباح غد الأربعاء ، في حسينية الإمام الخميني (رض)، عشية أسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988).

وبالإضافة إلى حضور بعض رواد وقادة الدفاع المقدس في حسينية الإمام الخميني (رض)، كما ستحضر مجموعات أخرى من رواد الدفاع المقدس في جميع أنحاء البلاد في هذا اللقاء من خلال التواصل بالفيديو من جميع مراكز المحافظات.

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