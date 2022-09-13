الايرانيات يحرزن 3 ميداليات فضية في بطولة اسيا للتجديف

يذكر ان منافسات كاس اسيا للتجديف 2022، بدات فعاليتها باستضافة طهران وبمشاركة دول باكستان -13 لاعبا، والهند - لاعبان، والعراق 8 لاعبين، الى جانب جدافين وجدافات من 5 منتخبات ايرانية.

اعلن رئيس اتحاد التجديف بمحافظة همدان (غرب)، ان المنتخب النسوي الايراني للتجديف، احرز 3 ميداليات فضية في بطولة اسيا للتجديف 2022، المقامة في "بحيرة ازادي" بالعاصمة طهران.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم، اوضح "مهران جاجيان" ان منافسات التجديف للفئة 500 متر الفردية والثنائية ضمن هذه البطولة، اقيمت اليوم الاحد بمشاركة منتخبات من باكستان والهند والعراق وايران.

واضاف، ان منتخب النساء الايراني الثنائي للتجديف والمكوّن من السيدتين "كيميا زارعي" و"مريم اميدي"، تمكن من احراز الميدالية الفضية في فئة الرويينغ بعد اجتيازه مسافة الـ 500 متر في غضون دقيقة واحدة و40 ثانية.

وعلى الصعيد ذاته، لفت هذا المسؤول بوزارة الرياضة والشباب، الى فوز الايرانية "مريم كرمي" بالميدالية الفضية هي الاخرى، وذلك خلال منافسات الرويينغ لوزن الثقيل الفردية – فئة الف متر، التي اقيمت امس بحضور جدافات من الهند والعراق وباكستان و3 ايرانيات؛ لتحل كرمي بالمركز الثاني بعد مواطنتها السيدة "مهسا جاور".

يذكر ان منافسات كاس اسيا للتجديف 2022، بدات فعاليتها باستضافة طهران وبمشاركة دول باكستان -13 لاعبا، والهند - لاعبان، والعراق 8 لاعبين، الى جانب جدافين وجدافات من 5 منتخبات ايرانية.