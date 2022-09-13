حزب الله لبنان: موقفنا لن يتغير من حقوقنا المائية والنفطية والغازية في مياهنا الاقليمية

وحول اختيار رئيس للجمهورية، قال نائب الامين العام لحزب الله أنه يجب ان نرى قواسم مشتركة بين اغلب الموجودين على الساحة لنختار رئيس ترضى عنه هذه المجموعات المختلفة.

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن موقف حزب الله لن يتغير من حقوق لبنان المائية والنفطية والغازية في مياهه الاقليمية وانه يريدها كاملة غير منقوصة ولا نقبل اي عزر لاخذ اي حبة تراب او قطرة ماء من ارضنا او مياهنا او نفطنا مهما كانت المبررات ونحن نتابع التطورات وعلى اساسها سنعبر بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب عن اي موقف حسب مجريات المفاوضات ونتيجتها.

كما أكد الشيخ نعيم قاسم نقلا عن موقع "النشرة" الخبري أن "حزب الله مع تشكيل الحكومة حتى لو بقي اسبوع او اسبوعين من عمر العهد، ومقتنعون أن تشكيل الحكومة أفضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه حتى لو قدمت الحكومة انجازات، لأن الحكومة هي المعبر لخطة التعافي والانقاذ".

ورأى أن الحكومة هي التي تستطيع ان تعالج بعض المشكلات القائمة، ويمكنها ان تكون هي في موقع معالجة مشكلة رئاسة الجمهورية اذا لم يتم الاستحقاق في موعده حتى لا نقع في مشكلة هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكون بديل او ان لا تكون.

ودعا الشيخ قاسم المعنيين الى المرونة والتنازل لأنه ليس في الحكومة ما يعطي مكاسب خاصة كبيرة ومؤثرة لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها مكاسب كثيرة ومؤثرة للوطن وللوضع اللبناني القائم بأنتظار بأن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية، متمنيا ان يحصل هذا الامر في موعده للانطلاق الى خطوات اخرى للانقاذ وللعمل في هذه الساحة، موضحا أن بعض الذين يعملون في الساحة منطقهم منطق تعطيل فنحن نسمع بعض النواب والمسؤولين دائما عندما يتحدثون عن الاستحقاقات يطرحون شروطا وكأنما من حقهم ان يطرحوا وليس من حق الآخرين ان يطرحوا.

وحول اختيار رئيس للجمهورية، قال نائب الامين العام لحزب الله أنه يجب ان نرى قواسم مشتركة بين اغلب الموجودين على الساحة لنختار رئيس ترضى عنه هذه المجموعات المختلفة.