النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

حزب الله لبنان: موقفنا لن يتغير من حقوقنا المائية والنفطية والغازية في مياهنا الاقليمية

وحول اختيار رئيس للجمهورية، قال نائب الامين العام لحزب الله أنه يجب ان نرى قواسم مشتركة بين اغلب الموجودين على الساحة لنختار رئيس ترضى عنه هذه المجموعات المختلفة.
رمز الخبر: ۶۶۶۷۴
تأريخ النشر: 12 September 2022

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن موقف حزب الله لن يتغير من حقوق لبنان المائية والنفطية والغازية في مياهه الاقليمية وانه يريدها كاملة غير منقوصة ولا نقبل اي عزر لاخذ اي حبة تراب او قطرة ماء من ارضنا او مياهنا او نفطنا مهما كانت المبررات ونحن نتابع التطورات وعلى اساسها سنعبر بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب عن اي موقف حسب مجريات المفاوضات ونتيجتها.

كما أكد الشيخ نعيم قاسم نقلا عن موقع "النشرة" الخبري أن "حزب الله مع تشكيل الحكومة حتى لو بقي اسبوع او اسبوعين من عمر العهد، ومقتنعون أن تشكيل الحكومة أفضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه حتى لو قدمت الحكومة انجازات، لأن الحكومة هي المعبر لخطة التعافي والانقاذ".

ورأى أن الحكومة هي التي تستطيع ان تعالج بعض المشكلات القائمة، ويمكنها ان تكون هي في موقع معالجة مشكلة رئاسة الجمهورية اذا لم يتم الاستحقاق في موعده حتى لا نقع في مشكلة هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكون بديل او ان لا تكون.

ودعا الشيخ قاسم المعنيين الى المرونة والتنازل لأنه ليس في الحكومة ما يعطي مكاسب خاصة كبيرة ومؤثرة لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها مكاسب كثيرة ومؤثرة للوطن وللوضع اللبناني القائم بأنتظار بأن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية، متمنيا ان يحصل هذا الامر في موعده للانطلاق الى خطوات اخرى للانقاذ وللعمل في هذه الساحة، موضحا أن بعض الذين يعملون في الساحة منطقهم منطق تعطيل فنحن نسمع بعض النواب والمسؤولين دائما عندما يتحدثون عن الاستحقاقات يطرحون شروطا وكأنما من حقهم ان يطرحوا وليس من حق الآخرين ان يطرحوا.

وحول اختيار رئيس للجمهورية، قال نائب الامين العام لحزب الله أنه يجب ان نرى قواسم مشتركة بين اغلب الموجودين على الساحة لنختار رئيس ترضى عنه هذه المجموعات المختلفة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الايرانيات يحرزن 3 ميداليات فضية في بطولة اسيا للتجديف
حزب الله لبنان: موقفنا لن يتغير من حقوقنا المائية والنفطية والغازية في مياهنا الاقليمية
زيادة انتاج النفط في حكومة السيد رئيسي
قادة حرس الحدود في جذابة وشيب العراق يبحثون انسيابية تردد زوار الأربعين
منتخب التجديف الايراني يتوّج بلقب اسيا 2022
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بيان «الترويكا الأوروبية» خطوة غير مدروسة
أمير عبداللهيان: إيران كانت دائما تدعم حق الشعب اليمني
لقاء جمع من الرياضيين الإيرانيين بقائد الثورة الإسلامية