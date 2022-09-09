اللواء سلامي: قرارات إيران تؤثر على الانتخابات الأمريكية

وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية: أن دقة أسلحتنا في استهداف الأهداف الثابتة والمتحركة أصبحت 100 في المائة ويمكن لطائراتنا المسيرة استهداف أي نقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، أن القرارات السياسية في إيران الإسلامية تلعب اليوم دورا حاسما في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف سلامي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الأساتذة الجامعيين من قوات التعبئة في مشهد: إن أمريكا اليوم لا تستطيع تنفيذ أي من مخططاتها في المنطقة وهي ستفشل بالتأكيد.

وتابع: أن إيران تحتل المركز الأول في العديد من التقنيات، وحتى بعض القوى العظمى تطالبنا بتعاون مشترك ، لافتا إلى أنه في مجال الدفاع الجوي تجاوزنا القوى العظمى في العالم.

وأضاف: اليوم ننتج ونستخدم التقنيات الحديثة ولا نقلق بشأن الحرب، معتبرا أن العدو اتخذ حتى الآن كل الإجراءات الممكنة ضدنا لكن بسبب قوتنا يهرب من مواجهتنا.

وقال اللواء سلامي: إن الحرب الرئيسية في العالم اليوم هي حرب العقول والأفكار، والحروب العسكرية والاستخباراتية والأمنية ليست إلا المظهر الخارجي لقوة الأفكار التي تدور في رؤوس الشعوب والحكومات.

وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية: أن دقة أسلحتنا في استهداف الأهداف الثابتة والمتحركة أصبحت 100 في المائة ويمكن لطائراتنا المسيرة استهداف أي نقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال: إن الولايات المتحدة تمتلك الـ 50 في المائة من القوة العسكرية العالمية لكن لديها مشاكل داخلية عديدة، فبعض المشاهد التي تبثها وسائل الإعلام تظهر انهيار الإنسانية في هذا البلد وعدم اهتمامها بمعالجة مشاكلها الداخلية.