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نشطاء سعوديون يطالبون بتحديد مصير يتيمات خميس مشيط

وأظهرت مقاطع الفيديو، مداهمة رجال الأمن السعودي ومدنيين ملثمين، دار الايتام للفتيات في منطقة خميس والاعتداء عليهن وضربهن بوحشية؛ لا لذنب سوى المطالبة بحقوقهن والإضراب بعد رفض ادارة الدار تلك المطالب.
رمز الخبر: ۶۶۶۶۶
تأريخ النشر: 08 September 2022

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من حادثة هجوم قوات أمن سعودية على فتيات في دار للأيتام بمحافظة خميس مشيط (جنوب غربي المملكة)؛ وطالبوا بالضغط على سلطات السعودية لتحديد مصيرهن.

وأظهرت مقاطع الفيديو، مداهمة رجال الأمن السعودي ومدنيين ملثمين، دار الايتام للفتيات في منطقة خميس والاعتداء عليهن وضربهن بوحشية؛ لا لذنب سوى المطالبة بحقوقهن والإضراب بعد رفض ادارة الدار تلك المطالب.

وأثارت الحادثة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشّن مغردون وسم "أيتام خميس مشيط"، كما عبر ناشطون سعوديون عن استيائهم من تعامل رجال الأمن ومن يظهر برفقتهم في الفيديو مع الفتيات؛ مطالبين بمحاسبة المعتدين ومعاقبتهم بالشكل المناسب.

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