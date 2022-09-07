المشاط: الجيش اليمني افشل جميع المؤامرات الخارجية

كما طالب القيادي في حركة انصار الله اليمنية، التحالف السعودي بإطلاق السفن المحتجزة والكف عن احتجازها والقرصنة عليها؛ مؤكدا بان الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه المشروعة، وأن هذه الأزمة التي افتعلها تحالف العدوان ستزول قريباً.

قال رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن "مهدي المشاط" : ان الجيش اليمني بات يمثل صمام أمان للوطن والشعب، وأصبح قادراً على صون حقوقه وإسقاط كل المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتفتيته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين "المشاط" ووزير الدفاع اليمني "اللواء الركن محمد ناصر العاطفي"؛ حيث استعرض الجانبان مستجدات الهدنة الإنسانية والعسكرية؛ حسب موقع "المسيرة" الاخباري على الانترنت.

وأشاد رئيس المجلس السياسي اليمني الاعلى بالتطور العسكري الذي يشهده جيش اليمن؛ مبينا انه حقق انجازات ملفة في مجال البناء والتأهيل والتصنيع، والذي ظهر جلياً خلال العروض العسكرية التي شهدتها مختلف المناطق العسكرية، وكان آخرها العرض العسكري المهيب "وعد الآخرة"، في محافظة الحديدة.

وتطرّق اللقاء إلى، "استمرار انتهاكات العدوان للهدنة التي كان آخرها احتجاز سفن المشتقات النفطية"، حيث أكد المشاط على موقف صنعاء الرافض لأي إخلال بالهدنة وشدد على ضرورة صرف كافة مرتبات موظفي الدولة، و"استعادة موارد النفط والغاز المنهوبة".

كما طالب القيادي في حركة انصار الله اليمنية، التحالف السعودي بإطلاق السفن المحتجزة والكف عن احتجازها والقرصنة عليها؛ مؤكدا بان الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه المشروعة، وأن هذه الأزمة التي افتعلها تحالف العدوان ستزول قريباً.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اليمني على جهوزية القوات المسلحة اليمنية التامة لتنفيذ أي قرارات من جانب القيادة، "سواءً فيما يتعلق بإخلال العدوان بشروط الهدنة، أو في المواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كل شبر من تراب الوطن".