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حزب الله: عملية الاغوار تصميمٌ على مواجهة العدو وقدرةٌ على اختراق تحصيناته

ويعتبر حزب الله هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله.
رمز الخبر: ۶۶۶۵۴
تأريخ النشر: 06 September 2022

أصدر حزب الله لبنان، بيانا اليوم الاثنين، حيث بارك بعملية الاغوار التي استهدفت حافلة صهيونية في الضفة الغربية.

وافادت "ارنا" ان نص البيان الصادر بالمناسبة، عن حزب الله، جاء على الشكل التالي: "يبارك حزب الله العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية، ويرى فيها تأكيدًا دائمًا على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب.

ويعتبر حزب الله هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله.

المصدر : موقع العهد الاخباري

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