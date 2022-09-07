سفير ايران لدى النمسا: لا عائق امام تطوير العلاقات بين طهران وفيينا

"اللجنة الاقتصادية الإيرانية النمساوية المشتركة" تلتئم بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك ، تم تشكيل سبع مجموعات عمل مشتركة في مجالات مختلفة.

وصف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى النمسا عباس باقر بور اردكاني، العلاقات بين ايران والنمسا بانها متعددة الابعاد، مؤكدا عدم وجود اي عائق امام تطوير العلاقات بين البلدين في ضوء الطاقات الكبيرة التي يمتلكانها في مختلف المجالات.

وفي حديث مع مجلة "Diplomatic Circle"، وصف باقر بور أردكاني ، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا ، العلاقات الثنائية بين البلدين بانها متعددة الابعاد والقدرات في توسيع العلاقات الثنائية.

وقال: قدم المجال الثقافي النمساوي مساهمة كبيرة في الثقافة والفن ، وخاصة الموسيقى. كمدينة متعددة الجنسيات ومضيفة لمكتب الأمم المتحدة وكذلك مقر المنظمات الدولية الأخرى ، فيينا هي مدينة مثيرة للاهتمام لجميع الدبلوماسيين.

واضاف: على الرغم من أن مهمتي الدبلوماسية بدأت في خضم جائحة كورونا ، إلا أنني تمكنت من الحفاظ على محادثاتنا ومتابعتها مع العديد من المؤسسات والشخصيات النمساوية رفيعة المستوى. في العامين الماضيين ، قمت بزيارة مقاطعات النمسا العليا ، والنمسا السفلى ، وسالزبورغ ، وفورالبرغ ، وستيريا ، وأجريت مناقشات بناءة مع حكام المدن ، ورؤساء البلديات ، ورؤساء برلمانات المقاطعات ورؤساء غرف التجارة في مختلف المقاطعات ، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات التعليمية والبحثية. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت من زيارة العديد من الشركات المهمة في هذه المحافظات. مقاطعات تيرول ، بورغنلاند وكرينتن مدرجة أيضًا في خطة عملي المستقبلية.

وتابع قائلا: كما يبدو من الوثائق التاريخية ، تم إنشاء أول اتصال سياسي في عام 1501 ، وهذا هو الوقت الذي كتب فيه المبعوثون السياسيون والمسافرون الآخرون ، بما في ذلك المبشرون الدينيون من المناطق الواقعة تحت إمبراطورية هابسبورغ ، مقالات عن الرحلات من أرض بارس (فارس)، والتي قدمت الكثير جدًا. وجهات نظر مثيرة للاهتمام وكذلك التفاعل الاجتماعي والثقافي ، تعكس كلا الشعبين. في عام 1851 ، قررنا إنشاء "دار الفنون" ، مدرسة الفنون التطبيقية ، لتعليم الأساليب العلمية الحديثة بمساعدة المعلمين والمسؤولين النمساويين.

وقال السفير الايراني: تربط إيران والنمسا علاقات دبلوماسية مع بعضهما البعض منذ 164 عامًا. بدأت هذه العلاقات بتوقيع أول معاهدة صداقة ، وبعد 15 عامًا أدت إلى افتتاح السفارة النمساوية في طهران ثم افتتاح السفارة الإيرانية في فيينا لاحقًا. منذ ذلك الحين ، أقامت دولنا وحكوماتنا علاقات قوية ومستقرة وسعت دائمًا إلى تطويرها قدر الإمكان بتصميم مشترك.

وعن تقييمه للعلاقات الثنائية والاقتصادية بين إيران والنمسا وفي أي مجالات تتركز هذه العلاقات، قال: علاقاتنا الثنائية القائمة متعددة الأوجه. وبالنظر إلى القدرات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين في مختلف المجالات ، فلا مانع من تطوير العلاقات الثنائية.

واضاف: "اللجنة الاقتصادية الإيرانية النمساوية المشتركة" تلتئم بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك ، تم تشكيل سبع مجموعات عمل مشتركة في مجالات مختلفة.

واكد قائلا: نحن على استعداد لمواصلة وتعميق تعاوننا الاقتصادي القائم على المنفعة المتبادلة للجانبين.