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كنعاني: ايران تقف حكومة وشعبا امام توسعية الاستعمار

ويصادف يوم 3 سبتمبر / أيلول ذكرى استشهاد المجاهد الإيراني ضد الاستعمار البريطاني رئيس علي دلواري عام 1915.
رمز الخبر: ۶۶۶۴۸
تأريخ النشر: 03 September 2022

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني "بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستعمار ( 3 أيلول) إن إيران تقف حكومة وشعبا أمام توسعية الاستعمار.

وكتب كنعاني في حسابه على موقع الإنستغرام: إن 3 أيلول هو يوم الكفاح ضد الاستعمار ويذكرنا بالمجاهد الشجاع الشهيد "رئيس علي دلواري" رمز مقارعة المستعمرين المعتدين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: ستقف إيران حكومة وشعبا أمام توسعية وغطرسة ورثة الاستعمار ولن تتوانى عن نيل حقوقها المشروعة بفضل دماء شهداءها التي سالت في طريق استقلال وعزة وكرامة البلاد.

ويصادف يوم 3 سبتمبر / أيلول ذكرى استشهاد المجاهد الإيراني ضد الاستعمار البريطاني رئيس علي دلواري عام 1915.

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