قدرات طائراتنا المسيرة التي لايكتشفها الرادار تتحدى قوى ماوراء المنطقة

واضاف ان منظومات الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الاسلامية تعملان كمنظومة واحدة بامرة مقر خاتم الانبياء ليل نهار لحماية اجواء الجمهورية الاسلامية وتغطيان حتى ماوراء الحدود.

اكد قائد منطقة الدفاع الجوي شمال غرب البلاد العميد عباس عظيمي استخدام منتجات جديدة في مجال الدفاع الجوي ، وقال ان الدفاع الجوي للجيش وصل حد الاكتفاء الذاتي وبلغ مستوى المواجهة مع التهديدات الاجنبية.

وبمناسبة يوم الدفاع الجوي قال العميد عظيمي قائد منطقة الدفاع الجوي شمال غرب البلاد في مؤتمر صحفي، ان الدفاع الجوي وصل حد الاكتفاء الذاتي خاصة في المجال الأمني وبات بمستوى التهديدات في مجال علوم الدفاع الجوي وحقق مزيدا من النمو والارتقاء.

واضاف ان منظومات الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الاسلامية تعملان كمنظومة واحدة بامرة مقر خاتم الانبياء ليل نهار لحماية اجواء الجمهورية الاسلامية وتغطيان حتى ماوراء الحدود.