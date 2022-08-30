أمير عبداللهيان: ايران تهتم بتطوير التعاون مع بوليفيا

ويزور فردي ماماني والوفد المرافق له ايران ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين وكذلك عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بينهما.

أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهیان"، في لقاء نائب وزير العلاقات الخارجية البوليفي "فردي ماماني ماتشاكا" والوفد المرافق له،أن تطوير التعاون مع بوليفيا محط اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار أمير عبد اللهيان خلال هذا اللقاء إلى أهمية العلاقات بين إيران وأمريكا اللاتينية، قائلا: إن تطوير التعاون مع بوليفيا هو محط اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن أمير عبداللهيان عن استعداد القطاع الخاص في إيران لتطوير العلاقات الاقتصادية مع بوليفيا، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في هذا البلد، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية إليها وكذلك تعزيز التبادل التجاري في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الزراعة.

من جانبه وصف فردي ماماني ماتشاكا خلال اللقاء، زيارته لايران بانها مفيدة وساهمت في التعرف على الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ايران مؤكدا على ضرورة التعاون والتضامن بين البلدين لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

ووصف قدرات إيران في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والطب بأنها مثيرة للإعجاب معتبرا عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين فرصة كبيرة في تطوير العلاقات بين البلدين.

ويزور فردي ماماني والوفد المرافق له ايران ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين وكذلك عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بينهما.

يذكر ان الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبوليفيا جرت أمس الاحد في طهران برئاسة علي باقري مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وفردي ماماني نائب وزير العلاقات الخارجية البوليفي، حيث تناول الجانبان بالبحث أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك التطورات على الساحة الدولية.