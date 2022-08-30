مباحثات إيرانية سورية لتطوير التعاون الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج

ولفت قطنا إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الثروة الحيوانية والمكننة الزراعية والبيوت الزجاجية المحمية ونظام الزراعة المائية وإكثار غراس النخيل بالنسج والاستفادة من التجارب الإيرانية في هذه المجالات.

بحث المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية "حسن شاخصي" ورئيس الهيئة الاقتصادية الإيرانية السورية "أحمد دستمالجي" والوفد المرافق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري "محمد حسان قطنا" أوجه التعاون الممكنة في مجال الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأبدى شاخصي استعداد الجمعية للعمل على تطوير التعاون الزراعي مع الجانب السوري بعد وضع الصيغ الفنية المناسبة والتوافق على آلية العمل، لافتاً إلى ضرورة مواصلة التشاور واللقاء مع المعنيين والمتخصصين في سورية لتحديد المواصفات المطلوبة.

من جهته، بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري "محمد حسان قطنا" أن ظروف الحرب والتغيرات المناخية أدت إلى تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل وإلى الحاجة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأعلاف ومبيدات ومصادر طاقة بالإضافة للآلات الزراعية الحديثة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيراني لتأمين هذه الاحتياجات أو جزء منها.

ولفت قطنا إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الثروة الحيوانية والمكننة الزراعية والبيوت الزجاجية المحمية ونظام الزراعة المائية وإكثار غراس النخيل بالنسج والاستفادة من التجارب الإيرانية في هذه المجالات.

حضر الاجتماع معاونا الوزير السوري فايز المقداد ورامي العلي ومدير المصرف الزراعي التعاوني ومديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة ومدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية.