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السفير الإيراني في لبنان: ايران أحرص ما تكون على الوحدة الاسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة

وغرّد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، عبر حسابه على موقع تويتر كاتبًا "إيران أحرص ما تكون على الوحدة الاسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة".
رمز الخبر: ۶۶۶۳۸
تأريخ النشر: 29 August 2022

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان، مجتبى أماني، بان ايران أحرص ما تكون على الوحدة الاسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة.

وغرّد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، عبر حسابه على موقع تويتر كاتبًا "إيران أحرص ما تكون على الوحدة الاسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة".

وأضاف "وصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تجمعنا به وبما يمثل من قيم اسلامية ووطنية اصيلة، علاقة اخوية طيبة لا يمكن ان يعكر صفوها من يتسلل بين الكلمات دون الأخذ بالمعنى والمضمون".

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