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نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

مفاوضات فيينا تهدف إلى رفع التهم الموجهة إلى البلاد وإلغاء الحظر

أن الحظر المفروض على إيران بحجة هذه الذرائع كان يجب أن يلغى خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أن الهدف من المفاوضات حاليا هو إلغاء الحظر ليتمكن الشعب الإيراني الانتفاع اقتصاديا من رفعه.
رمز الخبر: ۶۶۶۳۷
تأريخ النشر: 29 August 2022

قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن مفاوضات فيينا تهدف إلى رفع التهم الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلغاء الحظر المفروض ضدها.

وقال إسلامي في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى محافظة لرستان اليوم الاثنين: إن أساس مفاوضات الخطة الشاملة للعمل المشترك هو إسقاط التهم الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدم توفير الذرائع للعدو الذي يتوسل باستمرار إلى نشر أخبار مفبركة ووثائق مزعومة ضد البلاد.

وأضاف أن الحظر المفروض على إيران بحجة هذه الذرائع كان يجب أن يلغى خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أن الهدف من المفاوضات حاليا هو إلغاء الحظر ليتمكن الشعب الإيراني الانتفاع اقتصاديا من رفعه.

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مفاوضات فيينا تهدف إلى رفع التهم الموجهة إلى البلاد وإلغاء الحظر
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