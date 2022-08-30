النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

بالصورة: شركة "سايبا ستروين" الايرانية الفرنسية تزيح الستار عن سيارة مشتركة

رمز الخبر: ۶۶۶۳۲
تأريخ النشر: 28 August 2022

ازيح الستار عن سيارة سايبا M44 ، المشتركة بين شركتي "سايبا" الايرانية و"ستروين" الفرنسية بحضور وزيرالصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي امين وذلك في اليوم الأول من معرض تطور صناعة السيارات الذي بدأ يوم الخميس.

وافاد موقع "سايبا نيوز" ، انه في العام 2017 ، دخل التعاون بين شركة "سايبا" الايرانية وشركة "ستروين" الفرنسية مرحلته الجديدة ، وتم بيع 50 ٪ من اسهم شركة "سايبا كاشان" لشركة "ستروين" ليتم تشكيل شركة "سايبا ستروين" بملكية 50 ٪ لسايبا و 50 ٪ لستروين ، وبعد مشاركة "ستروين" ، تقرر إنتاج سيارات C3 ومشروع M4T4 في شركة "سايبا ستروين".

تم تشكيل هذه المنصة في مجموعة "ستلانتيس" المؤلفة من شركات كبيرة مثل بيجو وستروين وكرايسلر وفيات واوبل، وفي مشروع M4T4 ، كان من المفترض أن يتم تصنيع منتوج هذا المشروع في وقت اسرع من مواقع ستروين الأخرى ولهذا الغرض تم تصنيع واعداد قوالب الهيكل في ايران للمرة الاولى.

وفقًا للتقارير، فإن حوالي 67٪ من أجزاء هذا المنتوج مشترك مع منتجات شركة "ايران خودرو" ، وجميع خطوط هيكل هذه السيارة ولونها وتجميعها مثبتة وجاهزة للإنتاج في شركة "سايبا ستروين".

تم الاخذ بنظر الاعتبار محرك EC5 لهذه السيارة ، ويتم أيضًا تركيب وتجهيز خط إنتاج هذا المحرك في المصنع ، والسيارة M44 تمتلك مواصفات اليوم ، وسيبدأ قريبا إنتاج هذه السيارة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" في شركة "سايبا ستروين".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصورة: تعطير ضريح الامام الرضا (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية
أمير عبداللهيان: ايران تهتم بتطوير التعاون مع بوليفيا
مباحثات إيرانية سورية لتطوير التعاون الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج
السفير الإيراني في لبنان: ايران أحرص ما تكون على الوحدة الاسلامية واحترام المرجعيات الدينية الكريمة
مفاوضات فيينا تهدف إلى رفع التهم الموجهة إلى البلاد وإلغاء الحظر
وزير الخارجية العراقي يزور طهران اليوم
ايران على استعداد لاشراك الدول المستقلة بخبراتها في الصمود والتقدم
مساعد الخارجية: ايران تعتمد في سياستها الخارجية التوازن والدبلوماسية النشطة والتفاعل الذكي
نعمل على ايجاد التوازن في علاقاتنا مع كافة دول المنطقة والجوار