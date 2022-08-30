بالصورة: شركة "سايبا ستروين" الايرانية الفرنسية تزيح الستار عن سيارة مشتركة

ازيح الستار عن سيارة سايبا M44 ، المشتركة بين شركتي "سايبا" الايرانية و"ستروين" الفرنسية بحضور وزيرالصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي امين وذلك في اليوم الأول من معرض تطور صناعة السيارات الذي بدأ يوم الخميس.

وافاد موقع "سايبا نيوز" ، انه في العام 2017 ، دخل التعاون بين شركة "سايبا" الايرانية وشركة "ستروين" الفرنسية مرحلته الجديدة ، وتم بيع 50 ٪ من اسهم شركة "سايبا كاشان" لشركة "ستروين" ليتم تشكيل شركة "سايبا ستروين" بملكية 50 ٪ لسايبا و 50 ٪ لستروين ، وبعد مشاركة "ستروين" ، تقرر إنتاج سيارات C3 ومشروع M4T4 في شركة "سايبا ستروين".

تم تشكيل هذه المنصة في مجموعة "ستلانتيس" المؤلفة من شركات كبيرة مثل بيجو وستروين وكرايسلر وفيات واوبل، وفي مشروع M4T4 ، كان من المفترض أن يتم تصنيع منتوج هذا المشروع في وقت اسرع من مواقع ستروين الأخرى ولهذا الغرض تم تصنيع واعداد قوالب الهيكل في ايران للمرة الاولى.

وفقًا للتقارير، فإن حوالي 67٪ من أجزاء هذا المنتوج مشترك مع منتجات شركة "ايران خودرو" ، وجميع خطوط هيكل هذه السيارة ولونها وتجميعها مثبتة وجاهزة للإنتاج في شركة "سايبا ستروين".

تم الاخذ بنظر الاعتبار محرك EC5 لهذه السيارة ، ويتم أيضًا تركيب وتجهيز خط إنتاج هذا المحرك في المصنع ، والسيارة M44 تمتلك مواصفات اليوم ، وسيبدأ قريبا إنتاج هذه السيارة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" في شركة "سايبا ستروين".