مسؤول : تسهيل حركة زوار الاربعين عبر اقليم كردستان العراق

واضاف معتمديان، ان احد اهداف هذه الزيارة، هو اجراء التنسيقات الى اعلى حدّ بهدف تسهيل حركة زوار مراسم الاربعين الحسينية المتجهين عبر اقليم كردستان العراق الى العتبات المقدسة في هذا البلد، وتوفير الامن والخدمات الصحية والغذائية والمواصلات والسكن لهم.

اعلن محافظ اذربايجان الغربية (شمال غرب) "محمد صادق معتمديان"، عن اجراء التنسيقات اللازمة لتوفير الامن والخدمات وتسهيل حركة الزوار الذين يتجهون الى العتبات المقدسة في العراق مرورا بإقليم كردستان.

جاء ذلك في تصريح ادلى به محافظ اذربايجان الغربية لدى عودته، اليوم الخميس، من زيارة اقليم كردستان العراق؛ مبينا انه اجرى مباحثات مثمرة مع مسؤولي الاقليم حول القضايا الاقتصادية والتجارة الحدودية والتعاون الثقافي بين الجانبين.

واضاف معتمديان، ان احد اهداف هذه الزيارة، هو اجراء التنسيقات الى اعلى حدّ بهدف تسهيل حركة زوار مراسم الاربعين الحسينية المتجهين عبر اقليم كردستان العراق الى العتبات المقدسة في هذا البلد، وتوفير الامن والخدمات الصحية والغذائية والمواصلات والسكن لهم.