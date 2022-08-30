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مسؤول ينفي ان تكون لدى الحكومة خطة لزيادة سعر البنزين

بسبب صدمة ارتفاع الأسعار ، دفعت الحكومة الدعم لمدة شهرين دفعة واحدة، وكانت خطة الحكومة هي دفع الدعم شهريًا بعد هذه الفترة.
رمز الخبر: ۶۶۶۲۸
تأريخ النشر: 28 August 2022

اكد المتحدث ورئيس مجلس الإعلام الحكومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي عدم وجود خطة لزيادة سعر البنزين على أجندة الحكومة ولن يرتفع سعر البنزين.

وقال بهادري جهرمي في تصريح له الجمعة ، على هامش لقائه مجموعة من الناشطين الثقافيين في محافظة لرستان غرب ايران الى شائعة زيادة سعر البنزين: لقد خولت جميع المراسلين الإعلاميين المشاركين في المؤتمرات الصحفية، أنه في أي وقت وفي أي لحظة من النهار والليل ، لو سمعوا اشاعة رفع سعر البنزين ، ان يكتبوا خبرا حصريا مني وليقولوا بان المتحدث باسم الحكومة نفى ذلك.

وأضاف: "القانون يلزم الحكومة بتنفيذ البطاقة الإلكترونية للسلع وأعلنت الحكومة أنها ستجهز البنية التحتية لذلك ، ولكن لحين توفير البنية التحتية ستدفع الدعم نقدًا".

وتابع قائلا: بسبب صدمة ارتفاع الأسعار ، دفعت الحكومة الدعم لمدة شهرين دفعة واحدة، وكانت خطة الحكومة هي دفع الدعم شهريًا بعد هذه الفترة.

وقال بهادري جهرمي: ان الاقتصاديين حللوا الصدمة التضخمية ما بين 7٪ و 11٪ لخلق التضخم وليس لزيادة الأسعار بنسبة 11٪ ، لأن التضخم في هذا المجال يقتصر فقط على قطاع الغذاء ، مما يعني أن الزيادة حدثت في المواد الغذائية ولا يجب أن تؤثر هذه السياسة على اسعار سائر السلع.

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