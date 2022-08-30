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متحدث الخارجية يهنئ لمناسبة اليوم الوطني للصيادلة

انني اهنئ بالمناسبة، هؤلاء الاعزاء واحيي جهودهم المضنية لاسيما خلال فترة مكافحة وباء كورونا العسيرة والتي تزامنت مع الحظر الدوائي والعلاجي الجبان الذي يفرضه ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان على الشعب الايراني.
رمز الخبر: ۶۶۶۲۵
تأريخ النشر: 28 August 2022

احيا المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، ذكرى "يوم الصيدلي" الوطني (5 شهريور هـ.ش - 27 اغسطس) والتي تتزامن مع ذكرى ميلاد الطبيب والعالم الكيميائي والفيلسوف الايراني الشهير "محمد زكريا الرازي"؛ وقدم التهاني بالمناسبة الى جميع الصيادلة والصيدلانيات في البلاد.

وكتب "كنعاني" في مدونة له عبر موقع انستغرام اليوم : [سلام قولا من رب رحيم..]، ان احياء ذكرى محمد زكريا الرازي، الطبيب والفيلسوف والعالم الكيميائي الايراني الشهير، التي تعرف بـ "يوم الصيدلي" في تقويم البلاد، تعيد الى الاذهان الجهود الدؤوبة لأعزائنا (الصيادلة) الذين يضطلعون بدور رئيسي في منظومة الصحة والعلاج العام في ايران.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : انني اهنئ بالمناسبة، هؤلاء الاعزاء واحيي جهودهم المضنية لاسيما خلال فترة مكافحة وباء كورونا العسيرة والتي تزامنت مع الحظر الدوائي والعلاجي الجبان الذي يفرضه ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان على الشعب الايراني.

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