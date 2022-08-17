برلماني: إمكانية اجهاض الحظر تتوفر بامتلاك أسهم في مصافي التكرير خارج البلاد

في دول مثل الصين والدول الأوروبية التي تحتاج إلى الطاقة ، كان من الممكن لنا التعاون في مصافيها أو إنشاء مصافي في هذه البلدان بأنفسنا.

صرح العضو في لجنة الصناعات والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي الايراني الله وردي دهقاني إن امتلاك إيران لاسهم في مصافي التكرير في الخارج، بالإضافة إلى تصدير الخدمات الفنية والهندسية ، يوفران إمكانية ضمان بيع المزيد من النفط واجهاض الحظر.

وقال دهقاني في حوار مع وكالة "ارنا": إن الإجراء الذي وضعته وزارة النفط على جدول الأعمال بخصوص امتلاك أسهم في مصافي التكرير الخارجية في أمريكا اللاتينية وتقديم الخدمات الفنية والهندسية لها مناسب للغاية. وهي سياسة انتهجتها الدول الغربية والمتقدمة منذ سنوات وتستفيد من فوائدها بتقديم خدمات فنية وهندسية لدول أخرى. تحتكر هذه الدول المتقدمة تقديم الخدمات الفنية والهندسية في مختلف المجالات. يمكن لإيران أيضًا الدخول في هذا المجال والاستفادة منه.

وأضاف دهقاني: من خلال تقديم خدمات فنية وهندسية لدول أخرى في مختلف المجالات ، يمكننا زيادة علاقاتنا معها واتخاذ خطوات نحو تطوير علاقاتنا التجارية والسياسية مع هذه الدول.

وقال عضو لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان: هناك فرص كثيرة لإيران في مجال المصافي الخارجية. بالإضافة إلى تصدير الخدمات الفنية والهندسية ، مع امتلاك إيران اسهم في مصافي التكرير الخارجية، سيتم توفير إمكانية زيادة مبيعات النفط المضمونة واجهاض الحظر.

واضاف: في دول مثل الصين والدول الأوروبية التي تحتاج إلى الطاقة ، كان من الممكن لنا التعاون في مصافيها أو إنشاء مصافي في هذه البلدان بأنفسنا.

وأوضح دهقاني: عندما نعمل من خلال مصافي التكرير في بلدان أخرى ، فإننا في الواقع بائعون ومشترون في نفس الوقت ولا توجد إمكانية لفرض الحظر. بهذه الطريقة نقوم بتحويل نفطنا إلى ديزل وبنزين ومنتجات أخرى ومن ثم العمل على بيعها.

وتابع عضو لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان: التعاون في دول أخرى ، بما في ذلك دول المنطقة مثل العراق ولبنان واليمن وغيرها ، في مجال المصافي خارج الحدود أو المشاركة في هذه المصافي في دول أمريكا اللاتينية يمكن أن يكون حلاً مناسباً لاجهاض الحظر النفطي. على سبيل المثال ، فنزويلا متحالفة سياسياً معنا ودولة منتجة للنفط. من ناحية أخرى ، يقع هذا البلد في القارة الأمريكية الجنوبية . لذلك ، يمكننا الاستفادة من إمكانات هذا البلد في هذه القارة وتعزيز مصالحنا الخاصة.