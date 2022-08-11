الحرب في أوكرانيا ضاعفت من عبور البضائع إلى آسيا الوسطى عبر إيران

لدى تركمانستان أربعة معابر حدودية في إيران، وهي سرخس ولطف آباد وباجغيران (الثلاثة في خراسان الرضوية) وإنجي برون (في كلستان) .

قال رئيس دائرة الترانزيت والنقل البري في محافظة خراسان الرضوية: إن اندلاع الحرب في أوكرانيا كان أحد أسباب زيادة ترانزيت البضائع إلى دول آسيا الوسطى عبر حدود تركيا وخراسان الرضوية إلى تركمانستان.

وأضاف مرتضى مجردي في حديث مع مراسل (إرنا) اليوم الثلاثاء، أن خمس دول في آسيا الوسطى كانت تستورد جزءا من البضائع التي تحتاجها من الدول الأوروبية قبل حرب أوكرانيا، موضحا ان هذه البضائع كانت تمر عبر روسيا إلى هذه الدول، ولكن الآن بسبب الخلاف بين روسيا والدول الأوروبية، فأن ترانزيت هذه البضائع يتم عبر تركيا وحدود إيران مع تركمانستان.

وقال: خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الايراني (بدأ 20 مارس) ، تم نقل 387 ألف طن من البضائع من حدود سرخس ولطف اباد في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) إلى دول آسيا الوسطى، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 84 بالمئة.

وقال: إن معظم البضائع العابرة المنقولة يتم نقلها بواسطة الأسطول التركي في طريق هذه الدولة إلى دول المقصد في آسيا الوسطى.

تشترك خراسان الرضوية في حدود مشتركة بطول 531 كيلومترا مع تركمانستان من الشمال والشمال الشرقي، وتقع هذه الحدود في مدن قوجان ودرغز وكلات وسرخس وصالح اباد.

لدى تركمانستان أربعة معابر حدودية في إيران، وهي سرخس ولطف آباد وباجغيران (الثلاثة في خراسان الرضوية) وإنجي برون (في كلستان) .