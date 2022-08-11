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وزير الداخلية: العراق أعلن استعداده لفتح منفذ خسروي امام الزوار الايرانيين في 16 محرم (14 اغسطس)

نظرا لانتشار جائحة كورونا وعدم امكانية دخول الزوار لمدة عامين، فأننا نتوقع مشاركة الملايين في زيارة هذا العام.
رمز الخبر: ۶۶۶۱۶
تأريخ النشر: 10 August 2022

قال وزير الداخلية خلال زيارته لمنفذ خسروي غرب البلاد: إن الجانب العراقي أعلن استعداده لإعادة فتح هذه الحدود أمام الزوار في يوم 16 محرم ( 14 اغسطس).

واضاف أحمد وحيدي، لدى تفقده معبر خسروي مساء الثلاثاء، في تصريح للصحافيين، أن معبر خسروي الرسمي في مدينة قصرشيرين من المعابر القديمة والمهمة للبلاد ويتميز ببنى تحتية جيدة، مضيفا: ان هذا المعبر قل استخدامه لعبور الزوار بسبب المشاكل الأمنية في العراق .

وقال: بعد الحديث مع الجانب العراقي، أعلن أن هذه الحدود ستكون جاهزة لاستقبال المسافرين من 16 محرم لعبور الزوار لزياة العتبات المقدسة في العراق.

واشار الى ان الاستعدادات جيدة على هذه الحدود لدخول زوار الأربعين لزيارة العتبات المقدسة.

وبشأن حجم عبور الزوار من حدود البلاد للمشاركة في زيارة الاربعين الحسيني، قال وزير الداخلية: نظرا لانتشار جائحة كورونا وعدم امكانية دخول الزوار لمدة عامين، فأننا نتوقع مشاركة الملايين في زيارة هذا العام.

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