السيد نصر الله: نحن في الجبهة الامامية لمواجهة العدو الصهيوني

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) ان المقاومة في الجبهة الامامية لمواجهة العدو الصهيوني، وان المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير المقدسات، وان معيار العروبة هو الشعب الصامد والصابر في فلسطين.

وفي بدية خطاب سماحة السيد نصر الله يوم الثلاثاء في مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وجه سماحته الشكر إلى الحضور المهيب والمواسي لصاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) قائلا: انتم تعبرون عن وفائكم وصدقكم وإخلاصكم، ونجدد عهدنا مع سيد الشهداء أبي عبدالله ونقول له نحن باقون معك نلبي نداءك نحفظ إسلام جدك الذي استشهدت من أجل حفظ دينه.

وجدد سماحته للامام الشهيد ابي عيد الله الحسين قائلا: نجدد لك يا أبي عبدالله رجالاً ونساءً وشيبة وشباباً صدقنا وعهدنا والتزامنا بهذا الطريق الذي لن نتخلى عنه مهما كانت التضحيات وكما كنا نقول في الجبهات ومحاور القتال وفي كل الميادين "لبيك يا حسين"

واضاف: نعبر عن مواساتنا للمظلومين في نيجيريا هناك اتباع لأهل البيت ما زالوا حتى الآن في كل سنة عندما يحيون موكب العاشر ويخرجون في مواكبهم السلمية يطلق عليهم النار على الرجال والنساء والأطفال وذلك يذكرنا بالماضي.

كما قدم السيد نصر الله المواساة إلى الشيخ إبراهيم الزكزاكي قائلا: نجدد العزاء له ولاخوانه المظلومين في نيجيريا ونسأل الله أن يفرج عنهم في القريب العاجل

وحول فلسطين المحتلة قال السيد نصرالله: فلسطين هي القضية المركزية ونحن لا نتوقع من الأميركيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟

واضاف: نعتز بالشهداء والمقاومين في فلسطين الذين دائماً يقاتلون بصمود أسطوري ونجدد التزامنا كما كنا نفعل منذ 40 عاماً بهذه القضية المقدسة ونجدد وقوفنا إلى جانب هذا الشعب المناضل.

وحول البحرين، قال سماحة السيد نصرالله: ان من أبشع المطبعين نظام البحرين الذي أظهر خلال الأيام الماضية أنه لا يطيق راية سوداء ترفع في المنامة أو أي من بلدات البحرين.

واضاف: نستحضر مظلومية شعب البحرين أمام طغمة حاكمة فاسدة خائنة تسلبه أبسط حقوقه الطبيعية وتحتضن أعداءه وتفرض التطبيع.

وعن اليمن قال السيد نصرالله: نجدد وقفتنا إلى جانب الشعب المجاهد والمحاصر في اليمن الذين يقاتلون منذ سنوات دفاعاً عن كرامتهم ووطنهم في مواجهة الاحتلال والعدوان والإذلال والاستكبار ولا يعرفون الكلل أو الملل ويملأون الجبهات والساحات.