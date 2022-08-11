القمر خيَام في وضع مناسب والاشارات المستلمة مُرضية

واشار نعيمي الى انه من السابق لاوانه القول ان قمر خيام دخل مرحلة العمل ، ونحن بحاجة الى اربعة أشهر للحصول على هذا الأمر ، ونشر الصور التي ارسلها القمر ليشاهدها المواطنون.

أكد مدير التشغيل والعمليات في وكالة الفضاء الايرانية علي رضا نعيمي ان القمر الصناعي (خيَام ) استقر بنجاح في مدار دائري على مسافة 500 كم من سطح الارض وهو الآن في وضع مناسب ، وقد تم استلام اول اشارة من قبل المحطة الارضية بعد نصف ساعة من استقراره في المدار.

واضاف نعيمي ان القمر خيَام سيمر على اجواء ايران اربع مرات خلال اليوم وتحديدا في الساعة العاشرة والثانية عشرة في الليل والنهار ، وفي هذه الاوقات يتم التعاطي معه من قبل المحطات الارضية الموجودة في البلاد.

واوضح ان المحطات الارضية ستدرس المعلومات المرسلة من القمر لتقييم ما اذا كان يعمل بالوضع المطلوب ، كما ستقوم هذه المحطات باصدار الاوامر للقمر طبقا للبرامج الموضوعة لهذا الغرض.

واشار نعيمي الى انه من السابق لاوانه القول ان قمر خيام دخل مرحلة العمل ، ونحن بحاجة الى اربعة أشهر للحصول على هذا الأمر ، ونشر الصور التي ارسلها القمر ليشاهدها المواطنون.

وتم اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" اليوم الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

وجاء اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش).

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني قد اعلن في وقت متاخر من مساء امس الاثنين، على حسابه في اينستغرام، بانه سيتم اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" صباح اليوم الثلاثاء ونشر شريط فيديو من داخل قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان .