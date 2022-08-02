الأمين العام لأوبك: لإيران دور كبير في استقرار أسواق النفط

واعتبر الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك إن وجود روسيا في تحالف أوبك بلس أساسي لنجاح الاتفاق، لافتا الى ان المنظمة ليست في منافسة مع روسيا.

قال الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك" ، "هيثم الغيص" إن إيران هي من أهم الدول المؤسسة لـ"أوبك" ودورها كبير في استقرار الأسواق.

واضاف الغيص في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة الراي الكويتية امس الأحد إن إيران من أهم الدول المؤسسة لـ"أوبك" ودورها كبير في تأمين الإمدادات المطلوبة واستقرار الأسواق.

واوضح إن سر نجاح أوبك هو التماسك كجبهة داخلية تتشارك فى الهدف نفسه وهو تأمين الإمدادات للعالم. ومنذ إنشاء المنظمة قبل 62 عاماً وتحديداً في شهر سبتمبر 1960 مرت عليها ملفات عديدة ساخنة إن جاز التعبير مثل الحرب (المفروضة) العراقية على إيران والغزو العراقي للكويت عام 1990، والحرب العربية-الإسرائيلية عندما قررت الدول العربية إيقاف الإمدادات للغرب.

واضاف الغيص : كم هو عدد المرات التي تحدث فيها الكثير من المحللين عن قرب نهاية أوبك، لتثبت في كل مرة العكس، وأعتقد أن قوة المنظمة تكمن في تماسكها وتكاتف دولها بالرغم من كل الظروف المحيطة بها عالمياً.

واكد إن إيران وفنزويلا من أهم الدول المؤسسة لأوبك ودورهما كبير في تأمين الإمدادات المطلوبة، ونتمنى أن يعود الاستقرار في ليبيا لتأخذ مكانها المهم في الأسواق النفطية. كما أن العراق يعد ثاني أكبر منتج في المنظمة ومن الدول الخمس المؤسسة لـ"أوبك" ويلعب دوراً بارزاً في دعم اتفاق "أوبك بلس".

وحول وجود استثمارات في صناعة التكرير اعلن عن بعض المصافي المجدولة للتشغيل مستقبلاً في إيران والعراق موضحا: هناك استثمارات لكنها مقتصرة على بعض أنحاء آسيا وتحديداً في الصين وأيضاً في الشرق الأوسط، خصوصاً في الكويت، ومنها تحديث المصافي من خلال مشروع الوقود البيئي، ومشروع مصفاة الزور، إضافة لمصفاة جيزان في السعودية.

وقال الغيص، متحدثا عن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط "بالنسبة لي ما زلت أؤكد أن ارتفاع أسعار النفط أخيرا ليس مرتبطا فقط بالأحداث بين روسيا وأوكرانيا..ولكن البيانات كلها تؤكد بأن الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي وتراكمي، وقبل اندلاع الأحداث الروسية الأوكرانية، بسبب التصور السائد في الأسواق بأن هناك نقصا في القدرة الإنتاجية الاحتياطية، والتي أصبحت محصورة في دول قليلة ومحدودة".

واعتبر الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك إن وجود روسيا في تحالف أوبك بلس أساسي لنجاح الاتفاق، لافتا الى ان المنظمة ليست في منافسة مع روسيا.

وأوبك بلس هي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

وسيرأس الغيص، محافظ الكويت السابق في أوبك، أول اجتماع له في أوبك بلس في الثالث من أغسطس آب، حيث ستنظر المجموعة في إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر أيلول، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات.