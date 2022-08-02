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حكمان ايرانيان على قائمة المحكمين في ألعاب التضامن الإسلامي

وستجري منافسات التايكواندو تزامنا مع بداية فعاليات دورة العاب التضامن الاسلامي لغاية 12 اغسطس؛ حيث سيحضر الحكمان الايرانيان "سيد جلال مرداني" والسيدة "مهنوش مظلومي"، ضمن اللجنة التحكيمية لهذه المنافسات.
رمز الخبر: ۶۶۶۰۰
تأريخ النشر: 01 August 2022

اعلن الاتحاد الايراني للتايكواندو، عن اختيار الحكمين لديها، "سيد جلال مرداني" والسيدة "مهنوش مظلومي"، ضمن قائمة المحكمين لدورة العاب التضامن الاسلامي في تركيا.

وستحتضن مدينة كونية التركية، دورة ألعاب التضامن الإسلامي في طبعتها الخامسة، خلال الفترة من 9 لغاية 18 اغسطس المقبل.

حكمان ايرانيان على قائمة المحكمين في ألعاب التضامن الإسلامي

وستجري منافسات التايكواندو تزامنا مع بداية فعاليات دورة العاب التضامن الاسلامي لغاية 12 اغسطس؛ حيث سيحضر الحكمان الايرانيان "سيد جلال مرداني" والسيدة "مهنوش مظلومي"، ضمن اللجنة التحكيمية لهذه المنافسات.

وكان مُقررا أن تُجرى هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 29 أغسطس 2021، لكن قرر الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي تأجيلها إلى سبتمبر من نفس السنة، وذلك لأنها ستُصادف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020؛ وفي مايو 2021، قرر الاتحاد تأجيل هذه الدورة مرة أخرى إلى سنة 2022، وذلك بسبب الظروف الصحية في البُلدان المُشاركة.

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