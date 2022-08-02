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طهران تستضيف مراسم منح جائزة حقوق الإنسان الإسلامية

وأوضح أنه خلال المراسم سيتم تكريم أحد العلماء البارزين في مجال العمل على تنوير مبادئ حقوق الإنسان الإسلامية وأحد شهداء الإرهاب.
رمز الخبر: ۶۶۵۹۹
تأريخ النشر: 01 August 2022

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كاظم غريب آبادي"، إقامة الدورة السابعة لمراسم منح جائزة حقوق الإنسان الإسلامية في طهران خلال الأسبوع الجاري.

وقال غريب آبادي اليوم الاثنين: بمناسبة إحياء ذكرى إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في 5 أغسطس، تمنح إيران جائزة حقوق الإنسان الإسلامية في الدورة السابعة للعام الجاري (2022) للفائزين.

وأضاف أن المراسم تقيم غدا الثلاثاء 2 أغسطس في طهران، بحضور رئيس السلطة القضائية ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى طهران.

وأوضح أنه خلال المراسم سيتم تكريم أحد العلماء البارزين في مجال العمل على تنوير مبادئ حقوق الإنسان الإسلامية وأحد شهداء الإرهاب.

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