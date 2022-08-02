المرجع المدرسي يدعو حكماء العراق إلى هبّة واحدة لإصلاح ذات البين بين ابناء الشعب العراقي

وأكد على ضرورة أن يعمل جميع حكماء البلد جاهدين، من أجل بلورة خارطة طريق للإنهاض بالعراق إلى حيث مكانته المرموقة، إلى حيث الإستقلال والحرية والتقدم والعزة والكرامة، كما دعا سماحته ابناء الشعب العراقي أن يرفعوا أكفهم بالدعاء للعراق وشعبه ولمنع الفتن التي تحيط به والله سميع عليم.

دعا المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، حكماء العراق من العلماء وشيوخ العشائر والسياسيين المخلصين، إلى أن يهبّوا هبّة واحدة، لإصلاح ذات البين، ومنع إراقة الدماء في الشهر المحرم.

وقال المرجع المدرسي:لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث مشهور: (إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ، أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ وَ الصَّوْمِ) وقال: ربنا سبحانه على لسان موسى بن عمران عليه السلام لأخيه هارون: (وأَصْلِحْ وَلاٰ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) ولا يعني الإصلاح الإبقاء على كل شيء صالح أو فاسد، بل يعني العمل من أجل توفير المناخ المناسب لإصلاح كل جوانب الفساد في البلد.

وأكد على ضرورة أن يعمل جميع حكماء البلد جاهدين، من أجل بلورة خارطة طريق للإنهاض بالعراق إلى حيث مكانته المرموقة، إلى حيث الإستقلال والحرية والتقدم والعزة والكرامة، كما دعا سماحته ابناء الشعب العراقي أن يرفعوا أكفهم بالدعاء للعراق وشعبه ولمنع الفتن التي تحيط به والله سميع عليم.