امير عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري بشان العلاقات الثنائية واحياء الاتفاق النووي

وفي إشارة إلى مواقف طهران المنطقية، اكد وزير خارجية قطر اهمية مواصلة المفاوضات لرفع الحظر .

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالحمن آل ثاني، بشان احدث تطورات العلاقات الثنائية واحياء الاتفاق النووي.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والقنصلية.

ونظرا الى المحادثات السابقة بين مسؤولي البلدين بالتشاور وتبادل الآراء مع نظيره القطري بشأن الحدث المهم لمسابقات كأس العالم لكرة القدم في قطر ومجالات التعاون في هذا الصدد.

كما اشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية ، الى مفاوضات رفع الحظر وشدد على إرادة حكومة جمهورية إيران الإسلامية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم.

من جانبه اكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر ، في هذا الاتصال الهاتفي ، أهمية التشاور بشأن العلاقات بين البلدين في القضايا الثنائية ، معلنا استعداد بلاده الكامل للتعاون مع ايران في مجال كأس العالم لكرة القدم .

وفي إشارة إلى مواقف طهران المنطقية، اكد وزير خارجية قطر اهمية مواصلة المفاوضات لرفع الحظر .