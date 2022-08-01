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قائد الثورة الاسلامية يؤكد على معالجة المشاكل الناجمة عن السيول في البلاد

كما اشكر المسؤولين الذين توجهوا فورا الى المناطق المنكوبة بالسيول وايضا جهود الفرق الاغاثية الشعبية و الرسمية لمساعدة المواطنين المتضررين بهذه الكوارث.
رمز الخبر: ۶۶۵۹۲
تأريخ النشر: 31 July 2022

عزى قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، عوائل ضحايا احداث السيول التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد؛ مشيدا بجهود المسؤولين الذين توجهوا الى المناطق المنكوبة فورا وايضا جهود الفرق الاغاثية لمساعدة المواطنيين هناك، ومؤكدا على مواصلة هذه الجهود.

وافادت "ارنا"، ان نص رسالة قائد الثورة الاسلامية، على خلفية احداث السيول الاخيرة، جاءت على الشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحیم
ان احداث السيول المهولة والخسائر الناجمة عنها في الكثير من مناطق البلاد، كبدت مواطنينا الاعزاء خسائر بالارواح والممتلكات والمشاعر.

وانني اذ اعزي جميع المصابين اثر هذه الاحداث، اطالب المسؤولين المحترمين في البلاد، باتخاذ مايلزم لمعالجة الخسائر الناجمة عنها.

كما اشكر المسؤولين الذين توجهوا فورا الى المناطق المنكوبة بالسيول وايضا جهود الفرق الاغاثية الشعبية و الرسمية لمساعدة المواطنين المتضررين بهذه الكوارث.

وان استمرار هذه الاجراءات التي تنال رضا الباري تعالى والجهود المتواصلة للتخفيف عن اعراض هذه الاحداث المؤلمة، تثقل عواتقنا جميعا؛ سائلا الله العلي القدير ان يمكن علينا بالتوفيق.

السيد علي الخامنئي
(30 تموز 2021)

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قائد الثورة الاسلامية يؤكد على معالجة المشاكل الناجمة عن السيول في البلاد