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الحرس الثوري ينفذ مناوراته الإستخباراتية التاسعة غربي البلاد

وأشار الى محاكاة الظروف الواقعية واستخدام أحدث معدات وتقنيات المخابرات المتطورة والتجارب الاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ هذه المناورات.
رمز الخبر: ۶۶۵۸۸
تأريخ النشر: 30 July 2022

أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، عن تنفيذ المناورات الإستخباراتية التاسعة على نطاق واسع في خمس محافظات غربي البلاد.

وفي تصريح له للصحفيين، اليوم (الجمعة)، من مدينة أرومية (مركز محافظة آذربايجان الغربية)، أضاف سلامي: جرت هذه المناورات على مستوى كل من محافظات آذربايجان الغربية وكردستان ومركزي ولُرستان وزنجان، والغرض الرئيسي منها رفع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتقييم جاهزية القوات والقضاء على أوجه القصور القائمة وتعزيز التقدم في التعامل والتصدي لأجهزة مخابرات العدو.

وأشار الى محاكاة الظروف الواقعية واستخدام أحدث معدات وتقنيات المخابرات المتطورة والتجارب الاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ هذه المناورات.

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