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سفير إيران الجديد يصل بيروت

وكان أماني الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة وتولى مهام السفير الإيراني لدى لبنان اعتبارا من 24 تموز/يوليو الجاري.
رمز الخبر: ۶۶۵۸۷
تأريخ النشر: 30 July 2022

وصل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد، مجتبى أماني، الى بيروت، اليوم (الجمعة) وسط استقبال من شخصيات رسمية وحزبية لبنانية.

ولدى وصوله، أكد السفير أماني أنه سيصب جل اهتمامه بتعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية-اللبنانية.

وكان في استقبال أماني، ممثلون عن مختلف الأحزاب اللبنانية، ونائب رئيس البرلمان اللبناني، الدكتور قبلان قبلان، والوزير السابق وعضو المجلس السياسي لحزب الله لبنان، محمود قماطي.

وكان يشغل سابقا "محمد جلال فيروزنيا" منصب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت منذ تموز/يوليو 2018 حتى الآن.

وكان أماني الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة وتولى مهام السفير الإيراني لدى لبنان اعتبارا من 24 تموز/يوليو الجاري.

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