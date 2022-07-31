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متحدث الخارجية:

البرنامج النووي المتطور للكيان الصهيوني يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

وذكّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدته: من المتوقع أن تفي الوكالة بمسؤوليتها في هذا المجال وفقا لنظامها الأساسي.
رمز الخبر: ۶۶۵۸۶
تأريخ النشر: 30 July 2022

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ناصر كنعاني، ان البرنامج النووي المتطور لكيان الفصل العنصري الإسرائيلي واستمرار اجحامه عن اخضاع منشآته النووية تحت اتفاقية الضمانات الشاملة وعدم الإنضمام الى معاهدة عدم الإنتشار يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.

وأشار كنعاني الى تعيين مندوب إيران الدائم الجديد لدى المنظمات الدولية في فيينا، وأضاف في تغريدة له اليوم (الجمعة)، عبر حسابه الخاص على تويتر: أعرب عن تمنياتي بالتوفيق للدبلوماسي المحنك، الدكتور محسن نذيري أصل، في مهامه الجديدة سفيرا ومندوبا دائما للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا وممثلا لبلادنا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: يتزامن تعيينه مع الذكرى السنوية لتأسيس هذه الوكالة في 29 تموز/يوليو عام 1957.

وكتب: بحسب النظام الأساسي للوكالة، يتوقع أن يكون تعزيز الاستخدام السلمي وعدم الانحراف عن الأهداف السلمية للطاقة النووية، دون أي تمييز، من اهتمامات الوكالة ومديرها العام.

وذكّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدته: من المتوقع أن تفي الوكالة بمسؤوليتها في هذا المجال وفقا لنظامها الأساسي.

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