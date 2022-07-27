40 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل يبدأون إضرابا عن الطعام

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى وجود 4650 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 180 طفلا و32 امرأة. وضمن هؤلاء 650 أسيرا إداريا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

قال نادي الأسير الفلسطيني: إن 40 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بدأوا إضرابا عن الطعام دعما لأسيرين دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وأضاف النادي في بيان أن "الإضراب يأتي بعد أن فشلت كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية الأسيرين خليل عواودة (40 عاما) ورائد ريان (28 عاما)". وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "75 أسيرا يشرعون اليوم الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة للأسيرين المضربين رائد ريان وخليل عواودة".

وذكر أن عواودة استأنف إضرابا عن الطعام استمر 111 يوما بعد أن أوقفه لعدة أيام عقب فشل التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه فيما يواصل ريان إضرابا عن الطعام بدأه منذ 108 أيام. وأضاف أن عواودة معتقل منذ 27 ديسمبر كانون الأول وتقرر تجديد الاعتقال الإداري أربعة أشهر بعد انتهاء أمر الاعتقال الأول الذي استمر ستة أشهر.

وعن ريان قال إنه "معتقل منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة ستة شهور، علما بأنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري".

ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذا الإضراب. وعلى مدى السنوات الماضية، أضرب أسرى فلسطينيون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري ونجح بعضهم في وضع حد لاحتجازهم.

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى وجود 4650 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 180 طفلا و32 امرأة. وضمن هؤلاء 650 أسيرا إداريا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.