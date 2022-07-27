العميد فدوي: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار والشموخ

في خطاب الثورة الإسلامية ، يعتبر عنصر التضحية والشهادة من أسمى القيم ، وقد أحيت الثورة الإسلامية ثقافة التضحية والاستشهاد ، والبلاد اليوم في الخطوة الثانية للثورة بحاجة الى ثقافة التضحية والاستشهاد من أجل التقدم وبلوغ الذروة.

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار والشموخ، معتبرا عوائل الشهداء الذراع القوية للجمهورية الاسلامية لتحقيق الاهداف والمثل السامية.

وقال العميد فدوي ، مساء الأحد، في لقاء مع اسرتي الشهيدين "عبد الله خسروي" و"محمد رضا خليلي" في أراك ، أضاف: "بفضل الله ودعاء الخير من اسر الشهداء المعظمة، فان الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة) هي خطوة الحشد العالمي من أجل تحقيق ظهور الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وقال: في خطاب الثورة الإسلامية ، يعتبر عنصر التضحية والشهادة من أسمى القيم ، وقد أحيت الثورة الإسلامية ثقافة التضحية والاستشهاد ، والبلاد اليوم في الخطوة الثانية للثورة بحاجة الى ثقافة التضحية والاستشهاد من أجل التقدم وبلوغ الذروة.

وأضاف: إن خلق الأمل ورسم مستقبل مشرق للثورة الإسلامية من المكونات المهمة لإعلان الخطوة الثانية للثورة، والجمهور الأساسي لهذه الرسالة المهمة هم الشباب ، وبالتالي فان أمل الشباب في المستقبل ومساهمتهم في بناء ايران قوية وعامرة في جميع المجالات يعد من مبادئ الخطوة الثانية للثورة.

واكد بأن الثورة الإسلامية اليوم في ذروة قوتها وشموخها، وقال: إن اقتدار الجمهورية الاسلامية مستمد من دماء الشهداء الطاهرة وصبر وبصيرة اسر الشهداء المعظمة، والعدو فشل في كل استراتيجياته ضد الثورة ، وفي الحرب الهجينة يسعى لضخ اليأس والاحباط ، لكنه سيتلقى في هذا المجال ايضا هزيمة نكراء بفضل الله ووعي الشعب في ظل استراتيجية جهاد التبيين.