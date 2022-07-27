رئيسي يتفقد شركة مصنعة لمعدات محطات الطاقة الشمسية بمدينة "خُمين"

تفقد رئيس الجمهورية، آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم (الجمعة)، شركة "مانا اينرجي باك" المصنعة لمعدات محطات الطاقة الشمسية في مدينة خمين بمحافظة "مركزي"، ضمن زيارته للمحافظة التي تستمر يوما واحدا.

وفي مستهل وصوله الى مدينة خمين، قام رئيس الجمهورية بزيارة محطات الطاقة الشمسية بالمدينة من أجل التعرف ميدانيا على الكفاءات الوطنية الخبيرة التي تتوفر عليها محافظة مركزي في مجال انتاج المعدات الخاصة بهذا القطاع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة "مانا اينرجي باك" 500 ميغاواط من الألواح الشمسية.

وتعد هذه الوحدة الصناعية رمزا لتحييد الحظر الجائر المفروض على إيران الرامي الى الحيلولة دون حصولها على التكنولوجيا الحديثة، حيث تمكنت هذه الشركة من إنتاج معدات ألواح شمسية عالية الجودة.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، صباح اليوم (الجمعة)، مدينة أراك (مركز محافظة مركزي أي المحافظة المركزية/الوسطى في البلاد) في الزيارة الـ29 له ضمن برنامج زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة مركزي التي تستمر يوما واحدا، اجراء لقاء شعبي مع عامة أهالي المحافظة في الساعة الخامسة مساء في استاد "بَنجُم مُرداد" بمدينة أراك، ولقاء مع النخب وحضور اجتماع المجلس الإداري للمحافظة، وعقد مؤتمر صحفي.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة إلى أراك، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ووزير الجهاد الزراعي، ووزير التعاون بالوكالة، ورئيس منظمة حماية البيئة، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الطرق والتنمية الحضرية، ووزير الطاقة، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.