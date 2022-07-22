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في لقاء رئيسي اردوغان.. طهران تقترح انشاء منطقة حرة مشتركة وانقرة ترحب

ان مقترح انشاء منطقة حرة مشتركة بين ايران وتركيا، شكل احد المحاور التي طرحت خلال الاجتماع المشترك بين وفدي البلدين برعاية اية الله سيد ابراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان.
رمز الخبر: ۶۶۵۷۲
تأريخ النشر: 21 July 2022

خلال الاجتماع المشترك الذي التأم الثلاثاء في طهران بين الوفدين الايراني والتركي وبرعاية رئيسي البلدين، اقترح وزير الاقتصاد والمالية الايراني " سید احسان خاندوزی" انشاء منطقة حرة مشتركة، لينال ترحيب الجانب التركي.

وافادت ارنا، ان مقترح انشاء منطقة حرة مشتركة بين ايران وتركيا، شكل احد المحاور التي طرحت خلال الاجتماع المشترك بين وفدي البلدين برعاية اية الله سيد ابراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان.

وفي تصريحه بنهاية الاجتماع، اعرب وزير الصناعة التركي عن ترحيبه لاقتراح وزير الاقتصاد الايراني، وتقرر على اثره وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة (امس) حول تشكيل لجنة استثمارية مشتركة بين ايران وتركيا، تعزيز الجهود الثنائية في هذا الخصوص.

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