حماس: قمة طهران خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة

واشاد "ابو زهري" في تغريدته، بتأكيد القمة على "سيادة سوريا و وحدتها واستقلالها"؛ منوها أهمية الدور الروسي في مواجهة سياسة الاحتكار والهيمنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية؛ وفقا لموقع "فلسطين اون لاين" الالكتروني.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، بنتائج قمة طهران الثلاثية بين قادة الدول الراعية لمباحثات السلام في سوريا بصيغة استانا (ايران وروسيا وتركيا)، واعتبرتها "خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة".

وكتب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، "سامي أبو زهري" على تويتر اليوم : نرحب بنتائج قمة طهران ونعتبر أنها تشكل خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة وتعزيز عوامل قوتها.

واشاد "ابو زهري" في تغريدته، بتأكيد القمة على "سيادة سوريا و وحدتها واستقلالها"؛ منوها أهمية الدور الروسي في مواجهة سياسة الاحتكار والهيمنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية؛ وفقا لموقع "فلسطين اون لاين" الالكتروني.