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المقداد: أي اعتداء تركي على الأراضي السورية يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

على من يرتبطون بالأمريكيين عدم إعطاء تركيا أي غطاء لتبرير غزوها للأراضي السوري؛ حسب ما ورد في وكالة سانا السورية للانباء.
رمز الخبر: ۶۶۵۷۰
تأريخ النشر: 21 July 2022

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد"، ان أي اعتداء تركي على الأراضي السورية وإقامة ما يسمى "منطقة آمنة" يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

واضاف المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء بطهران مع وزير الخارجية (الايراني) حسين أمير عبد اللهيان: نحن نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا، وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية.

وتابع: مرتاحون للجهود التي بذلها أصدقاء سوريا في إيران للخروج ببيان متوازن في قمة أستانا، يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وقال الوزير السوري: ان قوات الاحتلال الأمريكي تواصل نهب الثروات السورية بالتعاون مع أدواتها من الميليشيات الانفصالية..وعلى هذه الميليشيات عدم الاستقواء بالأجنبي والعودة إلى الوطن.

واستطرد: على من يرتبطون بالأمريكيين عدم إعطاء تركيا أي غطاء لتبرير غزوها للأراضي السوري؛ حسب ما ورد في وكالة سانا السورية للانباء.

وصرح المقداد: ان العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول التي تعارض سياساته تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. صفحة هيمنة الغرب على العالم طويت.

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